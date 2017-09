Milan, Marra rompe il silenzio: "Non parlate male di Montella"

Due giorni dopo la decisione di interrompere la collaborazione con Emanuele Marra da parte di Vincenzo Montella, l'ex preparatore atletico del Milan ha voluto chiarire la propria posizione su Facebook: "Quando accade qualcosa che non ci piace nella vita non ha senso incolpare gli altri. Ognuno è responsabile di ciò che gli accade ed io lo sono per quel che è successo. La vita va avanti, sempre!".



Marra ha parlato del suo rapporto con l'allenatore rossonero: "Chiunque tenga a me, smetta di pensare o scrivere male di Montella. Un giorno, anche se triste, non può cancellare 8 anni meravigliosi. Tutto a questo mondo ha un inizio e una fine, il cambiamento fa parte della vita e serve per crescere come uomini".