Milan, Maldini: "Troppe polemiche su Donnarumma. Gattuso sorpresa positiva"

Paolo Maldini dice la sua su Gigio Donnarumma, al centro (ancora) di voci di mercato e nel mirino dei tifosi (hanno rifiutato la sua maglia a Bergamo) dopo gli errori in Coppa Italia. "Non so dove potrà portare questa situazione, quello che dispiace è che un ragazzo così forte, così giovane e così promettente si sia già bruciato con una parte della tifoseria. Una cosa che non fa bene a nessuno: al ragazzo e alla società", sottolinea l'ex capitano del Milan a Tuttosport.



"Il suo percorso di crescita - prosegue Maldini - secondo me è durato fin troppo. La sua calma e tranquillità nei momenti della contestazione mi sembravano qualcosa di molto strano avendo io vissuto la pressione che c'è a San Siro. Credo che ora Donnarumma stia pagando un anno di polemiche veramente fuori luogo come lo sono state, per esempio, le dichiarazioni dell'ex primo ministro Enrico Letta (aveva detto "Pensi a fare la maturità e non solo ai soldi di Raiola ndr) che, pur non conoscendo la situazione, si è permesso di dire cose che non andrebbero dette".



Dopo un campionato deludente ("I risultati non sono sicuramente quelli che tutti speravano a inizio anno") i rossoneri ripartiranno con Gattuso: "Lui è stato una delle poche sorprese positive della stagione. Certe sue qualità a livello di grinta e volontà erano note a tutti e poi credo che le esperienze non di altissimo livello in B, in C, in Grecia e in Svizzera abbiano sviluppato in lui tante altre qualità che erano sconosciute. Rino, a livello di personalità e comunicazione, è stato molto bravo ma anche lì lo ha aiutato l'esperienza di quanto aveva vissuto a Pisa e in Grecia".