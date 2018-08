Milan, Maldini: "Credo in questo progetto, Leonardo ha fatto la differenza"

Il ritorno a casa dopo nove anni. Paolo Maldini, nella conferenza stampa di presentazione, spiega perché ha accettato la proposta del Milan.



"Non ho mai detto di no senza prima parlare. Con il Milan di Barbara Berlusconi avevo intavolato un discorso poi non andato a buon fine. Un anno e mezzo fa avevo parlato con la proprietà cinese, ma non siamo riusciti nemmeno a definire il ruolo e ho deciso di non collaborare con loro. Ora la situazione è diversa: Leonardo ed Elliott mi hanno esposto il progetto. Loro dovevano fare le scelte, valeva anche in passato, e non dovevo essere per forza incluso. Credo in questo progetto e adesso che ne faccio parte molto contento" le parole dell'ex capitano rossonero.



Sull'importanza di Leonardo: "Le persone fanno la differenza. Condivideremo questa esperienza con Leo. Siamo amici, ma diversi. Ci completeremo. Lui mi ha chiamato 20 giorni fa, non abbiamo avuto tanto tempo. Ho incontrato la proprietà a New York e le cose sono state fatte in maniera molto rapida. Il carattere rimane lo stesso: sono diventato più chiacchierone. Ho sempre vivo quel senso di appartenenza che deve essere ritrasmesso alla squadra".



Maldini sarà Direttore Sviluppo Strategico Area Sport: "Mi occuperò di prima squadra, settore giovanile, rapporti con l'allenatore, mercato. Condivideremo con Leonardo tutta l'area sportiva, saremo in simbiosi su tutto. Progetto e ruolo sono legati. Il ruolo ha giocato un'importanza fondamentale. Prima non avevo mai trovato una collocazione giusta. Avere Leo accanto a me è fondamentale".



L'obiettivo è quello di contribuire in maniera determinante alla rinascita del club: "Sento il peso dell'incarico. Sono una persona molto responsabile. C'è la bellezza di tornare nel mio ambiente. La società è solida: dobbiamo tenere conto del Fair Play Finanziario, non ci saranno spese pazze. La proprietà è seria e vuole tenere questo club per un periodo di medio-lungo termine. La mia storia mi obbliga a non prendere degli impegni a breve termine. Con Gattuso ci siamo solo salutati, a breve ci vedremo: la sua riconferma non è mai stata in discussione. La squadra viene da due sesti posti, proveremo a migliorarla sentendo le richieste dell'allenatore".



Per l'ex difensore si tratta dell'esordio dietro una scrivania: "Sono qui per imparare e per dare tanto. Oggi inizia la mia carriera dirigenziale e non penso che avrei potuto sognare qualcosa di meglio rispetto ai miei nuovi compagni di viaggio".



Nel giorno dell'ultima partita a San Siro (24 maggio 2009) la curva aveva contestato Maldini al termine della sfida con la Roma: "Il mio rapporto con i tifosi è stupendo. Mi amano e me l'hanno sempre dimostrato. Quello che è successo è rimasto in quella giornata. Non devo ricucire niente. Sarò giudicato per quello che produrrò. Ho altri obiettivi in testa".



Sul settore giovanile e Donnarumma: "Il Milan ha fatto le cose per bene perché ha portato tanti giovani. Chi lo guiderà sarà un argomento dei prossimi giorni. Gigio è un ragazzo che subito tante pressioni negli ultimi due anni e ha retto fin troppo bene. L'idea è di aiutarlo in questo rapporto complicato con il pubblico".