Milan, Maldini a un passo dal ritorno

Paolo Maldini a un passo dal ritorno al Milan. Come riporta Sky già in giornata potrebbe esserci l'annuncio dell'ingresso nel club di via Aldo Rossi dello storico capitano rossonero che aveva detto no a Fassone nell'ottobre del 2016. Da chiarire il ruolo che il 50enne, convinto da Leonardo, avrà nell'organigramma societario ma è molto probabile che Maldini venga nominato vicepresidente esecutivo: il suo lavoro dovrebbe riguardare l'area tecnica.



Nella giornata di ieri un indizio social aveva fatto pensare alla svoltata nto attesa dai supporter del Diavolo: l'ex terzino aveva infatti postato su Instagram una foto iin maglietta rossa e pantaloncini neri e un messaggio inequivocabile: "Questi sono i miei colori preferiti".

