Milan, lunedì Elliott sceglie: vendita o farà da proprietario

Li Yonghong non ha inviato nei tempi stabiliti i 32 milioni di euro che Elliott aveva anticipato per coprire l'aumento di capitale del Milan ed è più fuori che dentro la società, il fondo americano ha quindi iniziato le procedure per rilevare la proprietà del club rossonero (termine tecnico "escussione del pegno") e, secondo La Gazzetta dello Sport, all'orizzonte si prospettano due possibilità, più una.



Nel primo caso Elliott si comporterebbe in tutto e per tutto da nuovo proprietario, coprendo le esigenze del CdA oltre agli oneri di calciomercato magari cercando di rafforzare la squadra per venderla in seguito a un prezzo più alto di quanto valga ora (considerando tutti i se di calciomercato e, salvo diversa opinione del Tas, fuori dall'Europa League). Nel secondo caso il fondo di proprietà di Paul Singer procederebbe subito alla vendita alle sue condizioni cercando di recuperare - magari con ulteriore margine - ciò che aveva concesso alla Rossoneri Sport Investment Lux di Mr. Li e al Milan, ovvero 412 milioni di euro (il prestito più gli interessi).



Rimane la terza possibilità, il famoso "più una". Li Yonghong lunedì potrebbe presentarsi con un acquirente (Commisso? Ricketts? Il nuovo mister X?) disposto ad acquistare subito il Milan ed Elliott, se convinto dall'offerta, accetterebbe per uscire di scena.