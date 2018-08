Milan, lunedì arriva Gordon Singer

Lunedì 6 agosto sarà una giornata molto importante in casa Milan. I rossoneri rientreranno a Milano al termine della tournée negli Stati Uniti (domenica è in programma l'ultima sfida dell'International Champion Cup contro il Barcellona) e sbarcherà nel capoluogo lombardo Gordon Singer.



Il figlio di Paul, proprietario del fondo Elliott che controlla anche il club di via Aldo Rossi, sarà protagonista di incontri e riunioni a tutti i livelli e dovrebbe incontrare anche la squadra e Gennaro Gattuso.



Con ogni probabilità al tecnico verrà ribadita la fiducia dei vertici della società allontanando definitivamente le voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina del Diavolo: il Milan ha intenzione di proseguire con Rino per tornare in alto.