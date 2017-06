Milan, Luiz Adriano verso la Spartak Mosca

Dopo lo straordinario successo in Supercoppa, il Milan si gode le meritate feste con un occhio al calciomercato. Il club rossonero, infatti, per poter chiudere degli acquisti dovrà prima lavorare in uscita. Tra i calciatori sul piede di partenza c'è sicuramente Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano è considerato la terza scelta dietro Carlos Bacca e Gianluca Lapadula e può essere sacrificato.



Secondo quanto appreso da Premium Sport, Adriano Galliani nelle prossime ore sarà a Rio de Janeiro per trattare la cessione del bomber classe '87 con il suo agente Gilmar Veloz. Per l'ex Shakhtar Donetsk si è fatto avanti lo Spartak Mosca di Massimo Carrera, ancora in testa alla Russian Premier League a più 5 punti dallo Zenit.