Milan, Locatelli torna sul mercato: trattativa col Sassuolo

Manuel Locatelli è di nuovo sul mercato. La trattativa cominciata dalla vecchia dirigenza con il Sassuolo si è già riaperta: Mirabelli aveva lavorato alla cessione del giovane mediano con diritto di recompra per il Milan, ora tocca a Leonardo e Maldini trovare un nuovo accordo con Carnevali per capire se il giocatore potrà trovare spazio in neroverde, quello che in rossonero sarà ulteriormente chiuso dopo il possibile arrivo di Bakayoko.



In attesa di un accordo col Chelsea per un rinforzo a centrocampo, il Milan lavora anche al mercato in uscita: i giocatori destinati a partire, oltre a Locatelli, sono Antonelli, Montolivo e José Mauri. Antonelli è stato proposto al Betis Siviglia, ma il club spagnolo ha rifiutato: in ogni caso anche lui, dopo l'arrivo di Strinic, deve trovare una nuova sistemazione.