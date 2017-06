Milan, Locatelli incredulo: "Non so ancora cosa ho combinato..."

Dopo la perla al Sassuolo, Manuel Locatelli si è ripetuto nel big match contro la Juventus. Questa volta niente lacrime, ma tantissima soddisfazione con un pizzico di incredulità: "Non so ancora cosa ho combinato: segnare al portiere più forte al mondo è una cosa incredibile - le parole a Premium Sport -. Devo fare i complimenti alla squadra, ma la dedica va come sempre alla mia famiglia. Una dedica va anche al presidente Berlusconi: mi ha voluto in prima squadra".



Il 18enne centrocampista del Milan non vuole sentire parlare di scudetto: "Sono fatto così, non so spiegare la mia giocata: c’è stata anche fortuna nel mio gol, ma devo rimanere coi piedi per terra. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra: siamo un grande gruppo e sappiamo soffrire, dobbiamo solo pensare alla prossima"

BALOTELLI A BOCCA APERTA