Milan, Locatelli in lacrime: "È il sogno di ogni bambino"

Non riesce a trattenere le lacrime Manuel Locatelli, classe 1998, dopo lo splendido primo gol segnato in carriera in Serie A. Un sinistro micidiale dal limite che non ha lasciato scampo a Consigli e ha lanciato i rossoneri verso un successo fondamentale per l'umore quanto per la classifica.

"La dedica è per tutta la mia famiglia, per tutti quelli che mi vogliono bene e che hanno creduto in me. Io non ci credo - ammette il giovane centrocampista - E' il momento che sogna ogni bambino per tutta la vita, ancora non ci credo a quello che ho fatto. Quando ho sentito il boato ho visto la palla che si infila lì e non ci credevo, ho iniziato a correre e a piangere ed era tutto vero".

"I fischi a Montolivo? E' un grande giocatore e lo sta dimostrando, stiamo facendo bene, - ha detto Locatelli - sappiamo che dobbiamo migliorare, ma questa è una vittoria importante, siamo contenti e ci dobbiamo godere questa vittoria".