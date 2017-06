Milan, Locatelli: "Fucili puntati, non sono da terza categoria"

A Pescara è finito nel mirino Gigio Donnarumma per il suo primo grave ed evidente errore in carriera. Manuel Locatelli è subentrato a Sosa e si è beccato qualche insufficienza sui giornali per non aver saputo incidere sulla partita. Ma è già da qualche settimana che il 19enne centrocampista del Milan è finito nel mirino della critica. Così si è sfogato al mensile Rolling Stone.



"Credo di avere realizzato più sogni durante questi giorni che in tutto il resto della mia vita, ma sono stato catapultato dentro questo mondo e un periodo più normale ci sta. Non ero Messi ad ottobre e adesso non sono un giocatore di Terza categoria: non voglio fare polemiche, ma credo che in Italia si guardi solo all'errore e non alla crescita di un giocatore. Speriamo che da adesso in avanti vada meglio".



"Ho capito una cosa: in questo mondo non c’e equilibrio: Un giorno sei il futuro di questa squadra, il giorno dopo è crisi nera. Ma è normale: se giochi nel Milan stanno tutti col fucile puntato, per vedere cosa farai".