Milan, Li Yonghong: "Grandi aspettative per la Coppa Italia"

Prima c'è la sfida con il Verona ma Li Yonghong, arrivato questa mattina a Milano, pensa alla finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì sera all'Olimpico. "Certamente ho grandi aspettative nei confronti di questa partita, mi auguro che riusciremo a fare un ottimo risultato e a conquistare la Coppa. È questo ciò che mi aspetto e mi auguro che tutti diano il massimo. Forza Milan!" le parole del presidente e 'talismano' rossonero, che vivrà la sfida dalla tribuna, a Milan Tv.

President Li Yonghong is back in Milan ready to support the Rossoneri in the final stretch of the season: "I hope we win the #TIMCup"



Il Presidente Li Yonghong è tornato a Milano pronto a sostenere i rossoneri 🇮🇹 #ForzaMilan! pic.twitter.com/Skzqh9RQQB