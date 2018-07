Milan, Li Yonghong contro Elliott: "Pensavo fosse un investitore fidato"

L'Assemblea degli Azionisti di sabato mattina sancirà ufficialmente l'uscita di scena di Li Yonghong dal Milan, come conferma lui stesso in una lettera pubblicata da Il Sole 24 Ore: "Confermo che quella occasione sancirà la mia revoca e quella dei direttori da me nominati nel CdA del club".



Ma l'ormai ex presidente rossonero (che secondo l'Ansa sarebbe indagato per falso in bilancio) va oltre, aprendo un contenzioso con Elliott: “Ero convinto che fosse un investitore fidato, ma soprattutto un partner con cui condividere i doveri e gli onori di un’avventura così stimolante. Ho commesso un errore e l’ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito"



Li Yonghong, poi, si fa i conti in tasca: "L’acquisto dell’A.C. Milan non è stata né una decisione incauta né tantomeno una decisione dettata da una mia infatuazione passeggera: deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho versato quasi € 880 milioni a favore dell’A.C. Milan, dei quali solo € 280 milioni finanziati attraverso Elliott, mentre ho provveduto personalmente per la restante parte".