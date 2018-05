Milan, Li Yonghong accelera sul rifinanziamento del debito

Voce: c'è una accelerazione per quanto riguarda il rifinanziamento del debito Elliott. Lo schiaffo della Uefa sembra che abbia finalmente spinto Li Yonghong, il presidente del Milan, ad esaminare con più attenzione la possibilità di accettare una delle tre proposte di ripianamento sul suo tavolo dopo il lavoro delle settimane scorse di Marco Fassone.



D'altra parte è l'unica ancora di salvezza perché l'Uefa, sempre perplessa sulla continuità del progetto aziendale milanista, possa evitare le sanzioni più dure nel processo di metà giugno. Il cda, comunque già previsto, che si terrà nella mattinata di venerdi esaminerà la situazione alla luce delle decisioni della Uefa mentre si attendono altri 10 milioni di euro, tranche dell'aumento di capitale che dovrebbe vedere a fine giugno l'arrivo della quota più sostanziosa: 33 milioni dei 60 della nuova ricapitallizazione già fissata.



I tifosi del Milan temono che possa esserci un fuggi fuggi di molti giocatori della rosa, soprattutto quelli più quotati in caso di esclusione dalle coppe. È chiaro intanto che pur continuando Massimiliano Mirabelli a tenere contatti in vista del futuro mercato, sembra oggi paradossale pensare a una campagna rafforzamento faraonica con acquisti da 60 milioni di euro, il prezzo di uno degli obiettivi, Ciro Immobile.



Per quanto riguarda le cessioni e la temuta fuga da Milanello non bisogna dimenticare che i giocatori hanno un contratto da rispettare ma soprattutto che in caso di richieste dei top player milanisti una parola spetta anche al fondo Elliott, che non vuole eventualmente avere nei suoi asset un Milan depauperato, privo dunque di qualche suo campione più celebrato.