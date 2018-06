Milan, Li Yonghong a Milano per il rifinanziamento del debito

Li Yonghong rompe gli indugi. Il presidente del Milan, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, già da inizio settimana si trova a Milano per risolvere la questione del rifinanziamento del debito con Elliott (in particolare la parte relativa, 180 milioni, alla Rossoneri Sport Investement, la società di Mr Li che controlla la società rossonera).



Il numero uno del club di via Aldo Rossi ha deciso di muoversi in prima persona, e in segreto, data la delicatezza del momento, dopo la bocciatura del Settlement Agreement da parte dell'Uefa con il rischio esclusione dalle Coppe per il Diavolo.



Li Yonghong ha incontrato anche l'ad Marco Fassone e, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero stati fatti passi avanti: l'obiettivo è quello di convincere la Camera Giudicante di Nyon a non usare il pugno di ferro in presenza di novità sul fronte del rifinanziamento. D'altra parte Mr. Li non intende cedere il passo: ha appena versaro altri 10 milioni di aumento di capitale ed entro fine giugno ne dovranno arrivare altri 30.