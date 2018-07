Milan, Li cambia studio legale: possibile segnale di apertura

C'è una mossa che fa sperare ancora i tifosi del Milan: Li Yonghong ha cambiato avvocato e si è affidato allo studio legale White&Case. In che modo questa decisione del patron cinese possa essere legata strettamente alla eventuale cessione del club a Rocco Commisso, o magari a un altro possibile acquirente, non è facilissimo da capire.



A quanto pare, sia da una parte che dall'altra, la volontà è quella di abbattere le intermediazioni: l'imprenditore italo-americano vorrebbe trattare direttamente con Li, Li vorrebbe fare altrettanto con Commisso, bypassando il fondo Elliott e anche Marco Fassone. È l'ultima chance e tutto si gioca nel giro di una settimana. L'ultima offerta arrivata dal magnate statunitense è stata rifiutata: 150 milioni da investire subito, 380 per l'intero debito, i 32 da restituire a Elliot e poi il 30% della società che sarebbe rimasto in mano a mister Li, così come i ricavi commerciali cinesi.



Troppo poco per Li, evidentemente: il proprietario del Milan chiede ancora più soldi e prende tempo. Ma entro il 6 luglio deve prendere una decisione perché, senza i celebri 32 milioni, il Milan potrebbe finire tutto nelle mani di Eliott. E sullo sfondo resta anche il ricorso al Tas contro l'esclusione dalle coppe europee: presentarsi a Losanna con una nuova proprietà potrebbe portare persino a un rovesciamento dell'attuale situazione.