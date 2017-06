Milan, lesione per Romagnoli: derby a forte rischio

Notizia preoccupante per Vincenzo Montella in vista del derby: Alessio Romagnoli rischia fortemente di non essere della partita. Il difensore rossonero è stato sostituito a fine primo tempo, nel corso dell'amichevole contro la Germania, a causa di un dolore nella zona inguinale e, nella giornata di oggi, si è sottoposto agli esami di rito.



"AC Milan comunica che nel corso della partita della Nazionale italiana di ieri sera, Alessio Romagnoli ha riportato una modesta lesione muscolare in regione adduttoria. Il calciatore verrà monitorato nei prossimi giorni", questo il testo del comunicato pubblicato sul sito del club rossonero. L'ex Roma farà di tutto per recuperare in tempo per la sfida contro l'Inter, ma nel frattempo Gustavo Gomez scalda i motoril.