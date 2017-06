Milan, lesione all'adduttore sinistro per De Sciglio: stagione finita

Il campionato di Mattia De Sciglio finisce con due giornate di anticipo. Come comunica il sito ufficiale del Milan gli esami medici ai quali è stato sottoposto il terzino "hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra". Il giocatore, costretto a lasciare il campo a Bergamo proprio per il problema muscolare, "verrà rivalutato tra due settimane".



Quella contro l'Atalanta potrebbe essere stata dunque l'ultima partita di De Sciglio con la maglia del Milan: le indiscrezioni vogliono infatti l'esterno (contratto in scadenza nel 2018) in orbita Juve (oltre che Napoli e Bayern Monaco) per la prossima stagione. La frattura con i tifosi, emersa con tutta forza nella partita con l'Empoli dello scorso 23 aprile, rende molto complicata una permanenza a Milanello.