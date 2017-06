Milan, lesione al bicipite femorale della coscia destra per Suso

Dopo aver saltato la partita contro la Juventus, per Suso si prospettano almeno altre due settimane di stop. "AC Milan comunica che Suso si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico" recita infatti un comunicato apparso sul sito ufficiale del club rossonero.



L'esterno spagnolo non sarà dunque a disposizione di Montella per la sfida a San Siro contro il Genoa sabato prossimo: per il tecnico una tegola non da poco considerate le squalifiche di Sosa e Romagnoli e i possibli stop per Donnarumma e Bacca dopo le proteste nei confronti di Massa e Doveri al termine della partita di Torino.