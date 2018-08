Milan, Leonardo: "Milinkovic? Non c'è mai stata trattativa"

Il Milan ha chiuso la campagna acquisti con gli arrivi di Laxalt e Castillejo. E alla presentazione dei due giocatori (più Bakayoko, ufficializzato nei giorni precedenti) Leonardo ha fatto il bilancio.



"Io sono felicissimo. La rosa era già competitiva, perché ha fatto un campionato in crescendo, adesso pensiamo che sia migliore. Se non hai una linea guida, è difficile fare una squadra. Deve essere migliorato il rapporto tra società, giocatori e allenatori. Con il club che detta regole e modi da seguire. Noi, attraverso il lavoro quotidiano e la coerenza delle scelte, dobbiamo fare così perché non esiste una squadra che vince senza una società che comanda".



"Non c’è mai stata una trattativa per Milinkovic-Savic. Ho parlato con il suo agente, Kezman, abbiamo un buon rapporto da tanti anni. Non c’è stata una trattativa, anche perché sapevamo che era una cosa che, oggi, non è fattibile. Ha un costo altissimo che non entra nei paletti. Le nostre operazioni sono state tutte accompagnate da un'uscita. A livello di monte ingaggi, abbiamo mantenuto quello che c’era già"



"Il centrocampista era Bakayoko, poi sarà Rino a scegliere il sistema. A lui è piaciuta l’ide: pensava molto ad un centrocampista con le sue caratteristiche. All’inizio non era fattibile, dopo lo è diventato ed era molto contento. Abbiamo una rosa che può variare molto a livello di ruoli. Calha e Bonaventura possono fare sia la mezzala sia l’esterno. Laxalt può ricoprire più ruoli. Ci sono tanti jolly, non penso che manchi un tassello”.



"La corsa scudetto non è scontata. Un giorno i cicli finiscono. La Juve sarà concentrata molto sulla Champions, l’Inter si è rafforzata in modo importante, la Roma può mantenere i ritmi di prima. La Lazio ha fatto bene, al Napoli c’è Ancelotti e anche noi siamo competitivi. Noi dobbiamo organizzare questa squadra, ma non vedo questa differenza così importante e dovremo creare una sintonia".



Anche Paolo Maldini ha stilato un bilancio finale: "Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League. L'obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso, il sesto posto, e c'è una grande differenza tra uno e due posti in più, perché la Champions ha la differenza. Abbiamo la possibilità di farlo. Anche se sono allenamenti c'è una coesione particolare tra noi, Rino e la squadra. Il nostro allenatore vuole gente di qualità. Oggi ho visto l'allenamento e devo dire che quelli che sono arrivati parlano la stessa lingua di quelli che c'erano già. Castillejo può essere una sorpresa".