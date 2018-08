Milan, Leonardo: "Dimensione importante con Higuain e Caldara"

In via Aldo Rossi dopo gli ultimi affari di mercato l'atmosfera è decisamente cambiata. L'ingaggio di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara "porta il Milan in una dimensione importante" sottolinea Leonardo, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti.



Il dt rossonero resta però con i piedi per terra e non si bilancia sugli obiettivi stagionali: "Non è cambiata la linea, sappiamo i nostri paletti, non si possono fare le cose in una settimana. Non posso negare che questa operazione ci ha dato tanta energia, in tutti i sensi, ci fa respirare aria ottimista. È stata un'occasione. Detto questo, la crescita sarà graduale, per tutti i motivi che sappiamo già".



Higuain ha detto che il brasiliano è stato determinante per la sua scelta: "Il Milan ha un fascino enorme. Non ho dovuto convincere Gonzalo. È stata una trattativa particolare, nella quale c'è stato un momento importante: ovvero quando ci siamo visti di persona. Per noi avere un attaccante come Higuain è qualcosa di straordinario".



Anche il presidente Paolo Scaroni ha preso la parola: "Avere una star come Higuain con noi è un passo decisivo del nostro percorso. Sono sicuro che farà benissimo. Non sono esperto di statistiche, ma ho appreso che, negli ultimi 5 anni, in Italia ha segnato più gol di tutti. Mi dicono che la percentuale fra numero gol segnati e partite giocate è fondamentale, il suo acquisto mi riempie di gioia".



Arriveranno altri dirigenti nei prossimi giorni? "Non ho particolari aggiornamenti. Per me occuparmi del Milan da ad è una fase transitoria. Mi attendo, senza fretta e urgenza, la nomina di un capo azienda a tempo pieno".