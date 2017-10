Milan, le 'richieste' della società a Montella

Il Milan vuole tenere assolutamente Vincenzo Montella anche perché sarebbe complicato cambiare ora. E' questa la linea della società di via Aldo Rossi dopo un lungo confronto tra il tecnico con Fassone e Mirabelli a San Siro dopo il match con l'Aek Atene (il rapporto resta ottimo a dispetto del botta e risposta di ieri e lo testimonia l'abbraccio a Milanello tra gli stessi Mirabelli e Montella). Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti nel corso di Premium Sport News, l'allenatore deve dare però risposte convincenti su due fronti. Anzitutto è chiamato a dimostrare di godere ancora della fiducia di tutta la squadra, compatta con tutti i giocatori che remano dalla stessa parte.



Quindi il club rossonero si attende di vedere a breve una formazione dall'identità ben definita, con un modulo chiaro. I continui cambi non hanno fin qui aiutato a delineare una fisionomia chiara: si era pensato al 3-4-3 con l'arrivo di Bonucci e invece questa opzione è stata subito messa da parte. Ora sembra essere davvero giunto il momento delle scelte, definitive.



SVANITO L'EFFETTO SAN SIRO?

Contro l'Aek soltanto 20.812 spettatori hanno 'popolato' San Siro e alla fine non sono mancati i fischi, a sottolineare la prestazione dei rossoneri. Fischi sono arrivati anche nel corso della gara dopo alcuni errori in fase conclusiva. Non è un caso se nel post partita Montella ha chiesto ai propri supporter di sostenere la squadra "perché insieme dobbiamo uscire da questa situazione".



C'è quindi molta attesa per quello che succederà domenica alle 15 quando il Genoa farà visita al Meazza in un momento delicatissimo per il tecnico milanista e per il Diavolo. Lo stadio registrerà un alto numero di presenze (con la Roma era stata superata quota 60.000) o il popolo milanista confermerà di essersi già allontanato dopo l'entusiasmo inziale? Proprio il ritrovato feeling con la tifoseria aveva rappresentato un segno di discontinuità rispetto agli anni passati: basti pensare al dato del match contro il Craiova del 4 agosto scorso, con più di 67.000 aficionados sugli spalti. L'entusiasmo a meno di tre mesi di distanza appare un lontano ricordo: spetta al Milan ritrovarlo con una rapida inversione di tendenza sul piano del gioco e dei risultati.