Milan, le figurine prendono vita: ecco la risposta a 'Inter bell's'

In attesa di sfidarsi sul campo il 27 dicembre per i quarti di Coppa Italia, Milan e Inter si sfidano con microfono in mano per fare gli auguri ai propri tifosi e dopo il video di 'Inter bell's' fatto circolare dai nerazzurri prima della gara con l'Udinese ecco la risposta dei rossoneri. A Casa Milan le figurine dei giocatori di ieri e di oggi prendono vita e cantano Jingle bells.

