Milan, Lapadula in rampa di lancio: "Il momento negativo è alle spalle"

L'anno scorso ha trascinato il Pescara alla promozione da capocannoniere della Serie B, è stato uno degli oggetti del desiderio del mercato estivo di molte squadre di Serie A, ma nelle prime sette giornate di campionato Gianluca Lapadula, complice qualche guaio fisico che ne ha rallentato la preparazione, ha giocato solo tre spezzoni di partita ed è partito dal primo minuto solo nella gara di Marassi con la Sampdoria.

"Ormai non ho più nessun problema, mi alleno regolarmente. Posso dire che il momento negativo è alle spalle e io sto bene - ha detto il centravanti a Milan tv - Ho avuto qualche problema fisico, ma ora mi alleno regolarmente senza nessun fastidio. Il Milan? Penso che la scelta di questa estate significhi molto - ha spiegato Lapadula - dimostra quanto questa scelta l’ho voluta fortemente. Sono molto contento e soprattutto quando si vince è tutto molto più bello”, ha aggiunto.

Stare fuori è sempre dura per un giocatore, soprattutto per chi è abituato a giocare sempre, ma l'attaccante del Milan sta sfruttando questo periodo per crescere: "Sicuramente le lezioni negative insegnano molto più di quelle positive - ha detto - ora sto trovando poco spazio ma sono sicuro che questa cosa mi darà ancora più stimoli e più voglia per dare il massimo”.

E magari con un po' di spazio in più l'ex Pescara potrebbe anche ritrovare il piacere del gol, che comunque per lui non è un'ossessione: "Sono convinto che sia tutto una conseguenza delle prestazioni che si fanno in campo. Far gol per me non è una priorità. Quando scendo in campo cerco di dare sempre tutto, con tanta voglia, senza mollare mai e mettendomi al servizio della squadra”.