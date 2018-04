Milan, la stagione di Conti è già finita

La (travagliata) stagione di Andrea Conti finisce in anticipo. Il terzino del Milan volerà negli Stati Uniti, nello specifico a Pittsburgh, dove verrà sottoposto a una visita specialistica dallo stesso medico che ha operato Zlatan Ibrahimovic nel 2017.



L'ex giocatore dell'Atalanta nella giornata di ieri ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, quello già finito sotto i ferri a settembre. Dopo la visita dal dottor Freddie Fu saranno più chiari i tempi di recupero ma sembra scontato uno stop di 50-60 giorni. Il 24enne quindi non sarà a disposizione di Rino Gattuso per il rush conclusivo in campionato e per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.



"Siamo vicini ad Andrea. Ogni passo per il suo rientro è stato compiuto all'insegna della massima cautela e senza forzare, nell'interesse del ragazzo, come ha più volte ricordato lo stesso Rino Gattuso (...) Tutto il lavoro del Milan sarà mirato a riportare Conti in campo nel rispetto dei tempi e della valutazione della distorsione" ha scritto il club di via Aldo Rossi proprio sito ufficiale.