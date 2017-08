Milan, la sfida di Montella: far coesistere Kalinic e André Silva

L’undicesimo, il più atteso, il puntero a cui affidare la responsabilità di concretizzare quanto creato alle sue spalle. Con Nikola Kalinic, Mirabelli e Fassone hanno costruito un’intera nuova squadra. Chiaro, non li vedremo mai tutti e undici dall’inizio, ma come giocherà il Milan è il quesito dell’estate. Specialmente ora che la punta ha nome e cognome precisi, con precise caratteristiche. Kalinic ama prendersi tutto lo spazio dell’attacco.



Cifre a supporto: 14 dei suoi 15 gol in campionato lo scorso anno sono arrivati quando la Fiorentina ha giocato con lui come unica punta. Nel momento in cui si è trattato di condividere le zolle con Babacar, il croato spesso è rimasto a secco . Ora plana in una squadra che là davanti ha due ragazzi intriganti, ma uno, André Silva, è stato pagato 38 milioni di euro. E seppur nel bel mezzo del periodo di ambientamento – è rimasto l’unico a Milanello a parlare portoghese - ha iniziato a confezionare grandi gol così.



Il Milan non può permettersi di mettere in crisi il suo investimento per il futuro. Creare le condizioni di una coesistenza tra André Silva e Kalinic è una sfida per Montella. E occhio: nel finale di Milan-Skendjia, a risultato al sicuro, il portoghese si è messo a girare alle spalle di Cutrone, in un 4-2-3-1 breve deroga al 4-3-3 sul quale il tecnico ha insistito fin qui. Ma se già si era ipotizzata la difesa a tre con l’arrivo di Bonucci, le opzioni su come collocare i tasselli nella metà campo offensiva ora si ampliano. E come giocherà il Milan rischia di essere un quesito non solo estivo.