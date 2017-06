Milan, la rabbia dentro lo Stadium: danni negli spogliatoi

Danni allo spogliatoio per le squadre ospiti allo "Stadium": alcuni giocatori del Milan - secondo fonti vicine alla Juventus riportate dall'Ansa - avrebbero sfogato ieri sera la loro rabbia per la sconfitta in extremis su rigore dubbio danneggiando arredi e insegne bianconere.



Nella conferenza stampa di fine partita il tecnico rossonero Montella si era scusato "a nome della squadra per la veemenza e l'agitazione a fine partita" dei suoi giocatori.



"Nessun tipo di commento". Il Milan non aggiunge altro a proposito della notizia dei danneggiamenti all'interno degli spogliatoi degli ospiti dello Juventus Stadium. Fonti del club hanno replicato con un 'no comment' anche sull'andamento della partita, sulle decisioni arbitrali e il convulso finale.