Milan, la proprietà blocca il mercato: Mirabelli in bilico

Da Casa Milan tutto tace. Come se venisse seguita una vecchia teoria di Florentino Perez: "La replica allarga e amplifica, il silenzio sopisce". La notizia riguarda il futuro di Massimilano Mirabelli, direttore dell'area trecnica rossonera, che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe a rischio.

Già qualche rumor in tal senso era nato qualche giorno fa a Londra, oggi capitale mondiale del calcio internazionale, ma sembravano notizie prive di fondamento, anche perchè Massimiliano Mirabelli è stato scelto da Marco Fassone come suo primo uomo di fiducia.

Già nei mesi scorsi i cattivi risultati dela squadra avevano messo sotto accusa le scelte di mercato, ma l'intuizione di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico aveva allontanato ogni nube, anzi, aveva rafforzato la posizione di Mirabelli. Il pessimo mese di aprile, però, sembra abbia fatto precipitare la situazione.

Non tanto il fondo Eliott, che sul piano sportivo ha sempre voluto assumere una posizione defilata, ma sarebbe la proprietà, secondo qualche indiscrezione proveniente da fonti giornalistiche cinesi, che appare molto contrariata (eufemismo...) per l 'ultimo cammino del Milan, bloccando di fatto ogni mossa di mercato in attesa di vederci chiaro sul futuro della squadra.

Oggi la domanda è: "Sarà ancora Massimiliano Mirabelli a gestire il prossimo mercato?". Anche se sembra molto prematuro, cominciano a ipotizzarsi nuovi nomi per il post Mirabellii: si va dall'esperto Walter Sabatini, reduce dall'addio all'Inter, al forse irragiungibile Fabio Paratici, ma potrebbero essere prese in consiiderazioni anche altre figure, come il discreto ma bravo Cristiano Giuntoli o addiritttura Andrea Berta, da tempo nel mirino del Psg.