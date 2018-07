Milan, la prima del 2018/19 a San Siro? Non è detto

L'anno scorso il debutto del Milan in serie A, era il 20 agosto 2017, fu la vittoria a Crotone per 3-0: come quasi tutti i tifosi sanno, per la regola dell'alternanza (in caso di due squadre che giocano nello stesso stadio, un anno tocca alla squadra A esordire in casa e l'anno dopo alla squadra B) ci si attenderebbe che la prima partita del campionato 2018/19 sia dunque a San Siro.



Ma attenzione: quest'anno tutto potrebbe cambiare. Come appurato dal nostro Carlo Pellegatti, la Lega Calcio sta infatti pensando di abolire questa regola e quindi l'avviso per i tifosi - non solo quelli rossoneri - è chiaro: attendere il sorteggio del calendario previsto il 26 luglio, solo allora si saprà (oltre all'avversario) se il 18 o 19 agosto la propria squadra giocherà in casa o in trasferta.



La settimana del Milan, intanto, prevede l'attesa per il ricevimento della memoria difensiva da parte dell'Uefa (il club ha già inviato la sua) in ottica Tas mentre venerdì alle 17 amichevole contro il Novara a porte chiuse a Milanello.