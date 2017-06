Milan, la nuova dirigenza incontra Montella e la squadra

La nuova dirigenza del Milan è a Milanello per incontrare e cenare con Montella e la squadra alla vigilia del derby con l'Inter in programma sabato alle 12:30 a San Siro. Ci sono il presidente Yonghong Li, i consiglieri David Han Li e Marco Fassone (ad e dg) e il direttore sportivo Massimilano Mirabelli. Come riferisce il nostro Carlo Pellegatti, la proprietà vuole fare sentire la propria vicinanza all'allenatore e ai giocatori in vista di un appuntamento importante come quello della stracittadina.



ASSEMBLEA DEI SOCI E CDA

Si è conclusa la prima assemblea dei soci del Milan dopo la cessione del club al cinese Li Yonghong, che non ha partecipato alla seduta ma prima dell'inizio è stato applaudito dai piccoli azionisti a cui ha voluto rivolgere un breve saluto, dicendosi "onorato" di incontrarli. Li era affiancato dal suo braccio destro, David Han Li, e dal nuovo ad e dg, Marco Fassone.



A presiedere l'assemblea l'avvocato Roberto Cappelli, membro del nuovo consiglio (per i prossimi tre esercizi) ratificato nel corso della riunione dopo l'ufficializzazione delle dimissioni del precedente consiglio. Oltre a Cappelli (che ha ringraziato Adriano Galliani suscitando un applauso dalla platea), fanno parte del cda Yonghong Li, nominato presidente, Li Han, Bo Lu, Renshau Xu, Marco Fassone, Marco Patuano e Paolo Scaroni. I consiglieri non riceveranno emolumenti mentre sono previsti compensi per chi svolgerà incarichi particolari, come Fassone.



Sono stati modificati alcuni articoli dello statuto, inclusi quelli sulla clausola di gradimento sul trasferimento delle azioni, sulla composizione e il funzionamento del cda, e sulla nomina del presidente, carica che finora spettava alla "persona posta al vertice della catena partecipativa di controllo della societa'", e quindi a nessuno all'infuori di Silvio Berlusconi. L'assemblea ha anche nominato i revisori dei conti, ed è stata ratificata la rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. Successivamente si è tenuto il primo cda della nuova era, alla presenza di tutti i consiglieri (Paolo Scaroni non è presente nella foto diffusa da Auro Palomba di Community Group), durato circa un'ora e mezza.