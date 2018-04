Milan, la crisi dei bomber riporta a Hateley nel 1986

Anche a Torino, il Milan ha confermato il difficile momento dei suoi bomber: in partenza Gattuso ha schierato Kalinic, per poi sostituirlo con Cutrone che nel finale è stato affiancato da André Silva. Tutto inutile, il punto strappato sul campo dei granata è arrivato con la rete di Bonaventura mentre i tre attaccanti sono rimasti ancora a secco.



A cinque giornate dalla fine del campionato, il miglior marcatore rossonero in serie A è Cutrone con sette gol segnati in 24 presenze, seguono Suso e Bonaventura (che punte non sono) a sei mentre Kalinic è arrivato a cinque in 26 presenze. Ancora peggio André Silva, che ha realizzato due reti in 22 presenze. È dal campionato 1985-86, il primo dell'era Berlusconi, che un attaccante del Milan non chiude il campionato senza un giocatore in doppia cifra: 32 anni fa accadde a Mark Hateley che segnò 8 gol (ma in 22 partite).



L'inseguimento disperato alla zona Champions League e alla difesa dell'Europa League passa anche e sopratutto da qui: al Milan servono i gol degli attaccanti, Gattuso lo sa.