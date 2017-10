Milan, la Champions è un miraggio: numeri impietosi con le big

I numeri non mentono. E per il Milan sono a dir poco impietosi. I rossoneri hanno subìto quattro sconfitte in altrettante partite contro le cosiddette big del campionato. Zero i punti raccolti contro Lazio, Roma, Inter e Juventus, 11 gol incassati e solo 4 realizzati. In teoria questi avrebbero dovuto essere degli scontri diretti ma al momento è impossibile definirli tali: dopo 11 giornate il distacco dalle prime posizioni fa già paura e con ogni probabilità al termine di questo turno di campionato i rossoneri scivoleranno a -12 dal quarto posto, obiettivo dichiarato a inizio stagione.



La Champions sembra dunque già un miraggio: il gap con le grandi risulta abissale, e dal punto di vista tecnico e da quello caratteriale. Il Diavolo è sempre andato sotto nelle sfide sopracitate e non è mai riuscito a ribaltare il punteggio, denotando quindi evidenti problemi di personalità. La crisi del Diavolo fa ancora più rumore perché in estate sono stati spesi oltre 200 milioni di euro sul mercato. Alla luce di quanto visto fin qui serviva forse un grande colpo in attacco, l'acquisto di un elemento in grado di risolvere le partite da solo come hanno fatto e continuano a fare i vari Higuain, Mertens, Dzeko, Icardi e Immobile (i rossoneri non segnano a San Siro da tre partite: non succedeva da dicembre 2007). Un giocatore simile nella rosa del club di via Aldo Rossi non c'è.



I continui cambi di Montella non aiutano poi a trovare la quadra: il successo sul campo del Chievo prima del ko con la Juve ha dato ossigeno al tecnico. L'allenatore ha avuto un lungo confronto (l'ennesimo) con Fassone e Mirabelli a San Siro dopo la sfida con i bianconeri: è stata ribadita la fiducia e tuttavia è chiaro che la tanto attesa svolta dovrà velocemente arrivare. Già in Europa League ad Atene e poi sul campo del Sassuolo domenica prossima nel posticipo. Il calendario in un certo senso dà una mano: al Milan, tra le squadre che stanno dominando la Serie A, rimane da affrontare solo il Napoli...