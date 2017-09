Milan, la banca delle fideiussioni: "Bonucci-Biglia? Tutto normale"

La vicenda delle mancate fideiussioni per gli acquisti di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia aveva bloccato i giocatori, che non erano potuti scendere in campo con la maglia del Milan nel terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova.



Poi, però, la questione si è risolta perché è arrivato il via libera di Banca Ifis: "Perché noi abbiamo rilasciato al Milan le fideiussioni legate agli acquisti di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia e altre banche no? - le parole dell'ad Giovanni Bossi - Beh, dovete domandarlo agli altri istituti di credito".



“In una operazione di questo tipo - spiega Bossi a Business Insider - è centrale prendere rischi in maniera consapevole e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo guardato tutta l’operazione e abbiamo deciso che ci stava perfettamente, sappiamo fare le nostre valutazioni e lo abbiamo fatto anche per Bonucci e Biglia. Per noi si è trattato di normale amministrazione".



Infine, una battuta: "Per noi queste fideiussioni sono state un po' come una passeggiata, per il nostro dirigente che le ha firmate ed è interista decisamente meno...".