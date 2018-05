Milan, l'Uefa ti boccia: ora è a rischio l'Europa League

Il rischio che corre il Milan è altissimo: l'Uefa ha negato il settlement agreement e a metà giugno deciderà in che modo penalizzare i rossoneri. La squadra di Gattuso ha raggiunto la qualificazione ai gironi di Europa League all'ultima giornata di campionato battendo 5-1 la Fiorentina e proprio il club viola, che ha concluso all'ottavo posto, sarebbe stato preallertato, perché i documenti presentati da Fassone e dalla proprietà cinese non hanno convinto la massima istituzione calcistica europea. Tra gli scenari possibili ci sono anche quelli peggiori: stop al mercato, limitazioni della rosa, multa e persino l'esclusione dalle coppe europee.



"La camera di investigazione dell’Organo di Controllo Finanziario per Club - si legge nella nota dell'Uefa - ha deciso di rinviare l’AC Milan alla camera arbitrale per la violazione delle norme di fair play finanziario, in particolare in merito al requisito di pareggio di bilancio. Dopo un attento esame di tutta la documentazione e delle spiegazioni fornite dal club, la camera di investigazione considera che le circostanze del caso non consentano la conclusione di un settlement agreement. In particolare, la camera di investigazione è del parere che, tra gli altri fattori, permangano incertezze sul rifinanziamento del debito e sugli effetti passivi da pagare entro ottobre 2018. La camera arbitrale prenderà una decisione in merito a tempo debito. A giugno, la camera di investigazione comunicherà eventuali altre decisioni in merito al monitoraggio dei club per i quali sono in corso indagini o settlement agreement".



Quello dell'Uefa è di fatto un rinvio a giudizio, fatto raro nella casistica. Spesso i club riescono ad ottenere "sconti" attraverso il patteggiamento, ma stavolta a Nyon sono stati irremovibili. Evidentemente le garanzie presentate da Yonghong Li sul rifinanziamento del debito e sui ricavi futuri non sono bastate e lo stesso eventuale avvicendamento del fondo Elliott al timone non ha convinto fino in fondo l'Uefa, proprio perché ritenuto non certo. Il Milan conta sul blasone per evitare sentenze in qualche modo "storiche", come lo sarebbe di sicuro l'esclusione dalle coppe.