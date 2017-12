Milan, l'Uefa chiede approfondimenti per il Voluntary Agreement

I tifosi del Milan si saranno certamente preoccupati leggendo quanto scritto da Marca. Secondo il quotidiano spanolo i rossoneri rischierebbero infatti l'esclusione dalle coppe europee perché l'Uefa avrebbe intenzione di non accettare il piano per il Voluntary Agreement presentato dall'ad Marco Fassone a Nyon lo scorso 9 novembre. Nello specifico, secondo Marca, per l'Organo di controllo finanziario le operazioni di mercato della scorsa estate (oltre 200 milioni di euro spesi) sarebbero "poco chiare" e basate sui risultati sportivi, ovvero il piazzamento in Champions League, che non garantirebbe la solvibilità economica del progetto. Il giornale iberico cita quindi i dubbi sollevati dal New York Times sulla figura del presidente Li Yonghong e sul suo impero minerario.



Ebbene, secondo indiscrezioni che trapelano dall'Uefa e dal Milan (il club non ha ricevuto comunicazioni), non è stata presa ancora alcuna decisione in merito al Voluntary Agreement e, come sottolineato da Fassone, le eventuali sanzioni e l'adozione del Settlement Agreement nei confronti dei rossoneri non saranno decise prima di febbraio o comunque della prossima primavera. Settlement agreement che entrerebbe in vigore nella stagione 2018/19. Ma c'è di più perché l'Uefa ha chiesto un'ulteriore documentazione al club di via Aldo Rossi per approfondire il proprio piano e fornire altre chiarificazioni, a testimonianza del fatto che tutto è ancora in discussione. I supporters del Diavolo possono dunque stare tranquilli.