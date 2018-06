Milan, l'Uefa attende le evoluzioni societarie prima della sentenza?

"Eran las cinco en punto de la tarde". Cosi comincia la poesia di Federico Garcia Lorca dedicata a Ignacio Sanchez. Oggi diventa ancora attuale perché alle cinque di questa sera, se non diventeranno visibili i 32 milioni di euro dell'aumento di capitale, Marco Fassone scriverà la lettera al fondo Elliott che si dice abbia già preparato la somma e che la invierà all'inizio della prossima settimana.



Non fosse rimborsato entro il 9 luglio, diventerebbe di fatto il nuovo padrone del Milan, ma attenzione: David Han Li è in queste ore a New York con un noto avvocato milanese forse per chiudere la trattativa già avviata con un nuovo socio già pronto a rilevare il pacchetto di maggioranza e chiudere il debito con il fondo Elliott.



Ore caldissime dunque sul fronte Milan, che attende ancora la sentenza Uefa. Qualcuno sussurra che, forse, questa situazione altamente fluida ha spinto gli organi giudicanti ad attendere ancora qualche giorno prima di escludere il Milan dalle coppe. Un sussuro, forse solo una illusione.