Milan, l'ex Uefa Umberto Lago: "Il fallimento non è un'ipotesi"

Nessun rischio fallimento per il Milan e Uefa troppo severa con il club rossonero nel valutare la proposta di voluntary agreement, rigettata formalmente dal Club Financial Control Body della Uefa lo scorso 15 dicembre. Ne è convinto Umberto Lago, ex presidente della Camera del Financial Control Uefa nonché tra i padri fondatori del Fair Play Finanziario.

"Mi ha colpito che al club rossonero sia stato chiesto il rifinanziamento del debito prima di emettere il verdetto - ha spiegato Lago alla Gazzetta dello Sport - Anche perché erano tempistiche impossibili da rispettare: porlo come paletto imprescindibile equivale a renderlo impossibile. Eppure una soluzione esisteva, cioè si poteva porlo come condizione risolutiva. Io ti concedo il voluntary e intanto predispongo il settlement: se in primavera non sei in grado di rispettare le mie condizioni e non sei riuscito a rifinanziare, allora passi al settlement".

Secondo Lago quindi se la Uefa voleva avere la garanzia che il debito fosse rifinanziato per dare l’ok al voluntary, poteva anche muoversi diversamente rispetto al rigetto tout court della proposta di Marco Fassone: "Stesso discorso per le garanzie: la Uefa può chiederne alcune, ma se chiedono l’intera cifra diventa una cosa impraticabile. Per come l’ho visto io, il piano del Milan poteva passare. Va detto che sull’acquisizione del club c’è stata diffidenza da parte di diversi soggetti fin da subito, cosa che può aver pesato sulla decisione".

La diffidenza degli addetti ai lavori e di buona parte dei media nei confronti di Yonghong Li potrebbero dunque, secondo Lago, aver giocato un ruolo chiave nella decisione della Uefa, ma "La linea guida è giudicare il business plan, non chi c’è dietro. E se il piano è credibile, dovrebbe bastare. Anche perché il rischio default è inesistente, se il rifinanziamento non andasse in porto, il Milan non fallirebbe: passerebbe a Elliott e la continuità aziendale verrebbe mantenuta".

Tornando a Li Lago ha dichiarato: "O siamo in un caso di conclamata pazzia, o sa di poter contare su ricavi cinesi derivanti dallo sfruttamento dal marchio. Fino ad ora mi risulta che abbia regolarmente fatto gli aumenti di capitale. Forse agli occhi della Uefa ha influito la campagna acquisti molto aggressiva, che non è stata vista positivamente".

Infine uno sguardo al futuro, cosa prevede il Settlement agreement? "Impone paletti molto rigidi, fra cui i famosi -30 milioni a bilancio da non sforare nel triennio. Ci si arriva in due modi: incrementando i ricavi, anche e soprattutto in Cina, o riducendo i costi, ovvero ridimensionando la rosa e rallentando il ritorno alla competitività. Il problema del Milan comunque non sono i costi eccessivi, ma i ricavi troppo bassi".