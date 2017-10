Milan, l'autoanalisi: "3-5-2, serve tempo, ma è la nostra strada"

"Cinque considerazioni dopo 13 partite". Il Milan ha titolato così l'editoriale pubblicato sul proprio sito ufficiale che fa il punto dopo la sconfitta con la Roma approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali. Il più interessante, al di là delle spiegazioni sui problemi della squadra, è quello relativo al paletto fissato per il futuro: il 3-5-2. Del resto lo stesso Montella aveva "bocciato" il 4-3-3 non solo abbandonandolo dopo il tonfo con la Lazio, ma anche nelle recenti interviste rivelando che in un tridente "bisogna avere esterni che segnano come Callejon e Insigne". Suso e Bonaventura, i migliori uomini della scorsa stagione, non sono considerati tali.



"Nella scorsa stagione - spiega il club -, il Milan partito fra molte diffidenze era riuscito a compattarsi con il 4-3-3, un modulo nel quale la squadra aveva trovato certezze tattiche e coesione morale. Il 3-5-2 comporta una nuova attitudine e una nuova mentalità che ha bisogno di essere metabolizzata in particolare da Romagnoli e Zapata in difesa, da Montolivo e Locatelli a centrocampo, da Suso e Bonaventura nelle zone più avanzate. Anche metabolizzare le novità comporta del tempo, fermo restando che il 3-5-2 è una strada tracciata con chiarezza e decisione dallo Staff tecnico rossonero".



La presenza della società e il supporto dei tifosi sono gli altri punti dell'editoriale che, nel voler difendere l'operato della squadra e del tecnico, spiega così le difficoltà: "La società rossonera, in una estate di grandi investimenti, ha messo a disposizione di Vincenzo Montella ben 7 giocatori per il giorno del raduno del 5 luglio, anche se per il pregresso nelle rispettive nazionali sia Andrea Conti che Andrè Silva si sono aggregati alla squadra solo successivamente. La spina dorsale è stata poi innestata successivamente. Bonucci ha giocato la sua prima partita ufficiale il 17 agosto, Biglia dall'inizio il 10 settembre, Kalinic dall'inizio il 17 settembre. In tutto questo è stato affrontato anche un cambio di sistema di gioco. Alla luce delle date, i tempi del processo di coesione del Milan hanno un loro fondamento". Tutta questione di tempo.