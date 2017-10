Milan, l'attacco è spuntato: mai così male da 51 anni

In estate un mercato faraonico e le aspettative, altissime, di tifosi e società. All'inizio di novembre la stagione del Milan sembra invece già compromessa e sul banco degli imputati, oltre al tecnico Vincenzo Montella, finisce il reparto offensivo dei rossoneri. Fassone e Mirabelli hanno speso quasi 70 milioni per portare a Milano Kalinic e André Silva, ma nonostante gli sforzi economici la squadra non vince e non segna in casa da quattro partite consecutive: una striscia negativa del genere non si vedeva da 51 anni, dalla stagione 66-67.

E sarà proprio lontano da San Siro che Montella cercherà la svolta per il suo Milan. Giovedì c'è la sfida in Europa League contro l'AEK Atene, poi la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, che evoca ricordi nefasti ai tifosi rossoneri. Reggio Emilia fu l'ultima tappa da allenatore dell'Allegri rossonero e anche Seedorf e Inzaghi vissero giornate difficili con i neroverdi. La sensazione è che senza una doppia vittoria la società possa sfruttare la pausa Nazionali e decidere per l'esonero di Montella.

Intanto il tecnico rossonero tira dritto per la sua strada e, a più di un mese dalla rottura con lo storico collaboratore Marra annunciata via social, sembra avere trovato il nuovo preparatore atletico per il suo Milan. Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la scelta sarebbe ricaduta sul belga di origini italiane Mauro Innaurato, che fa parte dello staff di Wilmots nella Costa d'Avorio.