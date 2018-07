Milan, l'Arsenal blocca Gazidis: "Non ha accettato nuove offerte"

Ivan Gazidis è da tempo l'uomo scelto da Elliott per succedere a Marco Fassone come amministratore delegato del Milan ma l'Arsenal, dove ora ricopre il ruolo di direttore esecutivo, sembra mettersi di traverso. I Gunners, infatti, hanno rilasciato una nota ufficiale che sembra definitiva: "Sappiamo delle indiscrezioni su Gazidis, sappiamo che ha ricevuto offerte dall'Inghilterra e dall'estero perché è una figura rispettata. Non ha mai accettato queste offerte e non ne ha mai parlato pubblicamente. È completamente concentrato sul rafforzamento dell'Arsenal e sta lavorando a fianco del nostro nuovo allenatore Emery per preparare la nuova stagione" le parole del presidente Sir Chips Keswick.



Anche Emery ha confermato: "Parlo con Gazidis ogni giorno, penso resterà con noi perché le sue priorità manageriale sono qui. Il tempo che investe per rafforzare questo club è molto importante per noi e ogni parliamo solo di Gunners con lui" la dichiarazione a football.london.