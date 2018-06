Milan, l'appello dei tifosi a Suso: "Resta!"

I tifosi del Milan non hanno dubbi: Suso deve restare. Questo il senso dei numerosi commenti ("Non fare scherzi", "Sei il nosto futuro", "Incedibile") dei supporter rossoneri su Instagram al post dell'ala spagnola, che ha posato in vacanza con un cuoco e la maglia del Diavolo.



Nell'ultima settimana l'ex Liverpool è stato accostato all'Inter (i nerazzurri ci avevano provato anche dodici mesi fa) e non mancano infatti inviti, da parte dei fan del Biscione, a fare il salto e passare sull'altra sponda dei Navigli.



Suso ha una clausola rescissoria di 38 milioni (valida solo per l'estero) e anche l'Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti. Il Milan, come testimoniato anche dalle parole del ds Massimiliano Mirabelli, considera il 24enne incedibile.