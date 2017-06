Milan, l'Ansa: "Berlusconi verso il no alla presidenza onoraria"

Arrivano indiscrezioni dall'Ansa riguardo il futuro prossimo del Milan, che sembra sempre più cinese: "E' sbarcato ieri sera a Milano David Han - si legge nell'ultimora delle 18:20 - il braccio destro di Li Yonghong che dovrebbe completare l'acquisto del Milan giovedì, data ormai quasi certa del closing. Secondo fonti vicine alla trattativa - continua l'agenzia - in mattinata David Han ha incontrato i manager di Fininvest: una riunione definita dalle stesse fonti 'positiva', in cui avrebbe confermato le rassicurazioni fornite nelle scorse settimane alla holding della famiglia Berlusconi, assicurando che saranno rispettati gli impegni per arrivare al closing giovedì".

Ma non solo, l'Ansa sostiene anche che Berlusconi sarebbe orientato a rifiutare la carica di presidente onorario: "Silvio Berlusconi è propenso a non accettare il ruolo di presidente onorario del Milan, offerto dal cinese Li Yonghong che si appresta a completare l'acquisto del club rossonero - si legge - Secondo fonti vicine alla trattativa, il patron rossonero, riconoscente per la proposta ricevuta, non ha ancora sciolto definitivamente la riserva ma preferirebbe declinare, più che altro per ragioni affettive, come viene spiegato: dopo 31 anni, con la vendita del Milan si chiude un'era e riterrebbe più opportuno separarsi del tutto dalla sua creatura calcistica" conclude l'agenzia.

Pellegatti conferma: "Closing il 13"

In serata, durante la trasmissione YouPremium (in onda dal lunedì al venerdì alle 19 su Premium Sport HD) il nostro Carlo Pellegatti ha confermato: "Per la prima volta da tanto tempo non uso il condizionale - ha esordito il giornalista, esperto del mondo rossonero - Il closing ci sarà giovedì 13, oggi Han Li è arrivato a Milano e ha incontrato Fassone negli uffici Fininvest. Mercoledì ci sarà la voltura di tutte le azioni da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux, venerdì conferenza stampa al mattino, alle 14.30 l'Assemblea degli azionisti, poi il primo consiglio d'amministrazione della nuova proprietà e infine la sera la probabile visita pre-derby a Milanello".

Riguardo la possibilità di rifiutare la presidenza onoraria da parte di Berlusconi, il condizionale torna d'obbligo: "Berlusconi avrebbe deciso di non accettare la carica di presidente onorario, il presidente dovrebbe essere Yonghong Li".