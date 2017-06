Milan, Kucka vola basso: "Champions? E' presto, dobbiamo pensare solo al derby"

Juraj Kucka, da lottatore del centrocampo, presenta in esclusiva a Premium la sfida con l'Inter come uno scontro titanico o quasi: "Il derby è sempre una gara speciale, diversa dalle altre partite. Dobbiamo dare il massimo, sarà una battaglia e noi dobbiamo fare quello che ci chiederà il mister. I derby sono belle partite, indimenticabili anche per lo spettacolo dei tifosi".



Il Milan si presenta all'appuntamento con un ampio vantaggio sui cugini in classifica: "Se all’inizio della stagione mi avessero detto di essere 8 punti sopra l’Inter ci avrei creduto? Non ci ho mai pensato, noi stiamo contenti di quello che stiamo facendo e dobbiamo solamente continuare così. Dobbiamo però gestire meglio le partite: se troviamo subito il gol come a Palermo poi dobbiamo chiudere la gara, non possiamo arretrare perché non è mai facile". Tra gli avversari di domenica il pericolo numero uno è sicuramente Icardi, ancora a secco contro i rossoneri: "E’ bravo, segna molto ma noi dovremo stare attenti a tutta l’Inter, non solo a un giocatore".



Attenzione e concentrazione massima rivolre dunque alla tanto attesa partita di San Siro, Kucka non vuole guardare oltre per il momento: "Se credo di poter arrivare in Champions? E’ ancora presto, adesso dobbiamo pensare al derby”.



Il centrocampista proverà ad andare in gol come ha fatto con la Slovacchia “Il gol in nazionale preludio di una rete nel derby? Spero di sì, ho provato a tirare e ho segnato. E’ sempre così, se non si prova non si segna. Hamsik mi ha detto di fermare l’Inter o teme che il Milan scappi via? Non mi ha detto niente, mi ha detto solo di godermi questo bel derby".