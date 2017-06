Milan, Kessié ha superato i test: vicino anche Rodriguez

Franck Kessié ha superato gli ultimi approfondimenti medici e il suo prossimo step saranno i test a Milan Lab prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Sembrano risolti, dunque, gli intoppi sorti nella prima giornata di visite che avevano fatto un po' preoccupare i tifosi rossoneri: il centrocampista in arrivo dall'Atalanta per 28 milioni sarà il secondo rinforzo dell'era Li Yonghong dopo l'acquisto di Matteo Musacchio.



Il terzo sarà Ricardo Rodriguez, che diventerà ufficiale la prossima settimana, mentre è in corso la trattativa per Lucas Biglia: secondo indiscrezioni al laziale è stato offerto un triennale da 2,7 milioni più bonus (300 mila in caso di arrivo in Champions, 500 mila se raggiunge le 25 presenze). Il passo più complicato, tuttavia, è l'accordo con Lotito: si è parlato di un'offerta di 40 milioni per il regista e Keita, il presidente della Lazio ne vorrebbe almeno 55.

Carlo Pellegatti