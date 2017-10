Milan, Kalinic stop: problema agli adduttori

Piccolo allarme in casa Milan: dopo la sconfitta contro la Roma, si è fermato Nikola Kalinic, che non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Croazia. L'attaccante salterà dunque gli impegni della sua nazionale impegnata contro Finlandia e Ucraina nelle qualificazioni per il Mondiale e resterà a Milanello per recuperare in vista del derby del 15 ottobre: ha problemi agli adduttori, dovrebbe farcela a tornare a disposizione per la sfida con l'Inter.



La società si aspetta chiaramente un risultato positivo dal secondo scontro diretto consecutivo: Mirabelli ha ribadito la fiducia a Montella prima e dopo la gara con la Roma e ha fatto altrettanto nell'incontro che ha avuto in giornata con l'allenatore insieme a Marco Fassone. Il club, per ora, non intende rivoluzionare un progetto nato quest'estate.