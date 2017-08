Milan, Kalinic è l'11° colpo! Alla Fiorentina 25 milioni

Il Milan ha messo a segno il suo 11° colpo di mercato. Manca soltanto l'ufficialità ma Kalinic è praticamente un giocatore rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha rovato l'accordo definitivo con la Fiorentina sulla base del prestito oneroso da 5 milioni e l'obbligo di riscatto a 20. Si sblocca dunque l'affare che porta a Milanello un attaccante fortemente voluto da Montella. Il tecnico nella conferenza stampa pre Shkendija ha esplicitamente detto che il croato è funzionale all'idea di gioco del Diavolo. Il nuovo acquisto del reparto offensivo svolgerà le visite mediche tra domenica e lunedì.



Del resto con la Viola era ormai finita. Kalinic aveva disertato l'allenamento di giovedì decidendo poi di non tornare a disposizione di Pioli: il club lo aveva minacciato di sanzionarlo con una multa. La punta oggi ha quindi inviato un certificato medico nel quale viene registrato che "il suo stato emotivo di agitazione non gli consente di allenarsi con la giusta concentrazione" e "necessità pertanto di 5 giorni di riposo".