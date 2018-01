Milan, Kalinic e Abate titolari a Cagliari, Biglia in dubbio

Due cambi sicuri e uno probabile: Gattuso ha in mente qualche novità rispetto all'ultima formazione schierata contro il Crotone prima della sosta. Una di sicuro non farà impazzire i tifosi del Milan, anzi: Nikola Kalinic, smaltito l'infortunio alla caviglia rimediato in Coppa Italia contro l'Inter, torna titolare al posto di Cutrone. Il croato, poco amato a San Siro e spesso fischiato, ha segnato gli ultimi due gol in trasferta (Chievo e Benevento) e magari senza la pressione del pubblico riuscirà a sbloccarsi più facilmente. L'altra novità sarà in difesa: Ignazio Abate rileverà Calabria.



Da verificare, invece, la situazione di Lucas Biglia: Gattuso ne ha centellinato l'uso dal giorno in cui è arrivato proprio per consentirgli di ritrovare la forma migliore e la risposta data dall'argentino col Crotone non è stata pienamente convincente. Ecco perché potrebbe toccare di nuovo a Montolivo. Tutti confermati gli altri 8 giocatori, con Donnarumma in porta, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez a completare il reparto arretrato, Kessie e Bonaventura mezzali, Suso e Calhanoglu sulle fasce nel 4-3-3.