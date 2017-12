Milan, Kakà apre a un futuro in rossonero: "È un'ipotesi"

Deve ancora "decidere cosa fare da grande", così la giornata di Ricardo Kakà nel mondo Milan, fra visita al museo, incontro con la dirigenza e la partita questa sera a San Siro, per ora è solo un'emozionante visita in quella che per sette anni è stata la sua casa. Accolto e acclamato da qualche decina di tifosi, il brasiliano classe 1982 che ha appena chiuso la sua avventura da calciatore a Orlando, ha cominciato la giornata amarcord visitando il museo del club accompagnato dal padre, Bosco Leite, in attesa di tornare questa sera a San Siro per assistere alla sfida di Europa League.

Dopo la visita al museo un'ora e mezza di colloquio con Fassone, al termine del quale l'ex Pallone d'Oro si è concesso ai microfoni del nostro Carlo Pellegatti: "Speranze che io possa tornare? È molto bello riavvicinarsi al Milan, sono contento, sanno tutti quanto ero legato alla vecchia proprietà e quindi sono felice di essermi avvicinato ai nuovi dirigenti di questa società che amo tantissimo. A Fassone ho detto che prima devo fare le mie valutazioni personali, capire se sono ancora un calciatore o no e lo capirò con calma".

"Cosa farei in questo Milan? Questo ancora non mi è chiaro, voglio prendermi il tempo necessario per decidere, però stare vicino a una società come il Milan potrebbe aiutarmi molto, quindi c'è un'apertura, anche se per ora si parla solo di ipotesi". L'Accoglienza di Milano è stata bellissima - conclude Kakà - in questi tre giorni, sono tornato sotto al balcone in Duomo dove 10 anni fa ho presentato il Pallone d'Oro".

MIRABELLI: "PORTE SEMPRE APERTE PER KAKA'"

"Kakà è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri, gente come lui avrà sempre una porta aperta nel Milan". Il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, prima della partita con l'Austria Vienna conferma che in futuro il brasiliano potrebbe tornare protagonista nella società con cui in sette anni ha vinto di tutto.



"Quale ruolo? Lui stesso detto che non sa cosa farà da grande, quindi sono discorsi prematuri" aggiunge il ds rossonero che poi si esprime sui dubbi in merito alla società sollevati da alcuni organi di informazione come Marca e il New York Times: "Non è questione di dare una posizione ufficiale: dal pre-closing al closing a oggi se ne sentono e se ne scrivono di tutti i colori. Come ha twittato il presidente Berlusconi, atteniamoci ai fatti e i fatti dicono che abbiamo una proprietà che fino ad adesso ha rispettato tutte le scadenze. Bando alle chiacchiere, pensiamo alle cose concrete. Abbiamo altro a cui pensare, abbiamo un problema diverso: dobbiamo metterci sul binario e fare cose importanti a livello sportivo".

KAKA' DI NUOVO A SAN SIRO