Milan-Juventus, sbagliato annullare il gol di Pjanic

Nel primo tempo di Milan-Juventus, situazione intricata al 36': Pjanic batte una punizione di prima (il fallo su Cuadrado merita una punizione non di seconda) verso la porta, Donnarumma viene ingannato dai movimenti di Benatia e Bonucci che tentano - senza riuscire - di deviare il pallone e la palla entra. Il gol viene convalidato ma poi Rizzoli, consultandosi con arbitro di porta e guardalinee (e dopo qualche minuto: c'entra qualche replay televisivo?), lo annulla. Ma il gol era regolare, secondo il nostro moviolista Graziano Cesari: "Benatia non partecipa all'azione, Bonucci sì ma era in linea".



Nella ripresa, al 77° minuto contatto in area tra Romagnoli che viene trattenuto da Hernanes: manca un rigore al Milan. Nel finale Donnarumma (che riporterà una ferita al volto) viene colpito da Pjanic in testa, è un secondo giallo da regolamento che doveva portare all'espulsione del bosniaco. Il voto di Rizzolo, secondo Cesari, è "4, prestazione superficiale".