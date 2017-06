Milan-Juventus, San Siro va verso il tutto esaurito

Si va verso il tutto esaurito per il big match della nona giornata tra Milan e Juventus, in programma sabato sera a San Siro. Dopo la vittoria con il Chievo, che ha catapultato i rossoneri al secondo posto in classifica, c'è stata un'impennata nelle richieste, già molto numerose, di tagliandi per la partitissima del prossimo turno. Una febbre che ha coinvolto anche i media: Milan-Juventus infatti, oltre ad essere una grande classica della Serie A, diventa una partita importante anche in chiave scudetto. Il forte boom nelle richieste di accrediti ha fatto esaurire i posti a disposizione in tribuna stampa.